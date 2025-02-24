SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Konya Ereğli'de Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Toplantı Düzenlendi

Konya Ereğli'de Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Toplantı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama sorunlarını görüşmek üzere muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantıda, muhtarların yapması gerekenler ve muhtemel sorunlar ele alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, mevsimlik tarım işçileri ile ilgili muhtarların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama yerleri ile ilgili mahalle muhtarlarıyla istişare edildi. Bahar mevsimi gelirken, ilçedeki ve bölgedeki mevsimlik tarım işçileri konusunda yaşanılabilecek sorunları önceden bertaraf edebilmek adına muhtemel sorunlar konusunda muhtarlarla bilgi alışverişinde bulunulurken, muhtarların yapması gerekenler ise kendilerine iletilerek bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ereğli Jandarma Komutanlığı ve mahalle muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Küçük, Jandarma Komutanı Fatih Kurt ve muhtarlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Almanya seçimi sonrası Avrupa sallanıyor: ABD'den kopuş sinyali
img

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
img

Aracına kar topu atan çocuklara silah çekti, hemen gereken yapıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.