Konya'dan Türkmenler'e yardım eli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'dan Türkmenler'e yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Konya'dan Türkmenler'e yardım eli

Konya'da insani yardım gönüllüleri, ihtiyaç sahibi 1500 Türkmen aileye ulaştırılmak üzere Suriye'ye gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı gönderdi.

KONYA (İHA) - Konya'da insani yardım gönüllüleri, ihtiyaç sahibi 1500 Türkmen aileye ulaştırılmak üzere Suriye'ye gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı gönderdi.

Konya'da insanı yardım gönüllüleri, Türkmenler'e yardım elini uzattı. Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş anısına hazırlanan yardım tırı dualarla yola çıktı. İnsani yardım gönüllüleri adına yapılan açıklamada, "İdlib, Afrin ve Çobanbey kırsalında yaşamlarını sürdüren Türkmen yetim kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olmak, mübarek Ramazan ayında ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak için gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan kolilerimizi hazırlayarak onlara gönderdik. Yardımlarımızı ulaştırmamızda bize destek olan gönüllülerimize teşekkür ederiz" denildi.

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş adına hazırlanan yardım tırında kuru bakliyat, çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyaları, ayakkabı ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkmen, Suriye, Şehit, Konya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title