Konya'dan Türkmenler'e yardım eli

KONYA (İHA) - Konya'da insani yardım gönüllüleri, ihtiyaç sahibi 1500 Türkmen aileye ulaştırılmak üzere Suriye'ye gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı gönderdi.

Konya'da insanı yardım gönüllüleri, Türkmenler'e yardım elini uzattı. Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş anısına hazırlanan yardım tırı dualarla yola çıktı. İnsani yardım gönüllüleri adına yapılan açıklamada, "İdlib, Afrin ve Çobanbey kırsalında yaşamlarını sürdüren Türkmen yetim kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olmak, mübarek Ramazan ayında ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak için gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan kolilerimizi hazırlayarak onlara gönderdik. Yardımlarımızı ulaştırmamızda bize destek olan gönüllülerimize teşekkür ederiz" denildi.

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş adına hazırlanan yardım tırında kuru bakliyat, çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyaları, ayakkabı ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel