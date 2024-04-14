Konya'daki Lavanta Bahçesi ve Acıgöl Seyir Tepesi Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi ve Acıgöl seyir tepesi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı.

Konya-Adana Karayolu üzerinde bulunan ve günlük 25 bin aracın geçtiği Karapınar ilçesindeki Acıgöl seyir tepesi ve lavanta bahçesi, Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatille birlikte ziyaretçilerin akınına uğradı. Acıgöl seyir tepesi ve lavanta bahçesi gelen, özellikle ilçe dışında yaşayan Karapınarlı vatandaşlar, aileleri ile birlikte gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lavanta bahçesi ziyaretçilerinden Akif Çağıran, "İlçe dışından misafirlerimiz gelmişti. Onlarla birlikte lavanta bahçesini gezdik. Acıgöl'ü en tepe noktadan izlediler. Çok hoşlarına gitti" ifadelerini kullandı. - KONYA