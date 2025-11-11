Haberler

Konya'da 'Yüzyılın Konut Projesi'ne müracaat yoğunluğu

Güncelleme:
Türkiye'de 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'de 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Konya'da erken saatlerden itibaren ilgili banka şubelerinin önünde kuyruk oluşurken, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar müracaatlarını yapıyor.

Türkiye, "Yüzyılın Konut Projesi" ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek proje, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamayı hedefliyor. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanırken, bu da yoğunluğun önüne geçemedi. 15 bin konut yapılacak olan Konya'da Mevlana Caddesi'nde bulunan müracaatların yapılacağı ilgili banka şubesinin önünde sabah erken saatlerinden itibaren kuyruk oluştu.

"Konutlar oldukça dar gelirli ve alt gelirli vatandaşlarımıza yönelik"

Konut sahibi olmak için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Türkiye genelinde 500 bin adet TOKİ vasıtasıyla yapılacak. Bu yapılacak konutlar oldukça dar gelirli ve alt gelirli vatandaşlarımıza yönelik olduğu için bence olumlu olur herkes için. 1+1, 2+1 yatay mimari ile olacak konutları Cumhurbaşkanımız önderliğinde oradaki ihtiyaç sahiplerine belirli şartları sunmak kaydı ile eğer ki anne veya babada ev olmayacak, ev olmaz ise bunlara öncelikle hak verecekler. Burada şehit aileleri, gazilerimiz ve onun yanında bir de genç olanlar var. Bir de 3 çocuklu olan ailelere de öncelik tanınacak. İnşallah iyi bir fırsat olur hem Konya'mız için hem Türkiye'miz için. Kira öder gibi vatandaşlarımız ev sahibi olacaklar" dedi.

"Kira öder gibi ödeyeceği için çok olumlu karşılıyoruz"

Başkan Altınay şöyle devam etti: "TOKİ devlet iş birliğiyle yapılan konutlar bu yapılacak olan daireler. Fiyatları oldukça uygun çıkacak. Şimdi burada uzun vadeli ödeme planları da var. Yani vatandaşlarımız eğer ki, kuraya girdiklerinde kura şartlarına uyuyor ise hak sahibi olacaklar. Kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Bence iyi bir yatırım olur. Vatandaşlarımız değerlendirsinler ve müracaatları mutlaka yapsınlar. Konya'mıza oldukça iyi bir yatırım olur. Kirada oturan vatandaşlarımız var, asgari ücretle çalışanlar var, bunlara öncelik tanınacağından dolayı 1+1, 2+1 evleri de kira öder gibi ödeyecekleri için çok olumlu karşılıyoruz. Biz şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle ev sahibi olmak için sıra bekleyen vatandaşlar ise, projeyle ilgili duydukları memnuniyeti ifade etti. - KONYA

