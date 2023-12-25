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Konya'da yurtta kalan öğrenciler terörü lanetledi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yurt bahçesinde toplanan üniversite öğrencileri terörü lanetledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yurt bahçesinde toplanan üniversite öğrencileri terörü lanetledi.

Beyşehir'de Ali Akkanat Kampüsündeki farklı yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri kaldıkları Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğüne bağlı yurdun bahçesinde teröre tepki göstermek için toplandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kilit Harekatının sürdüğü Hakurk bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda şehit düşen askerler için öğrenciler, Türk bayrağı açarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu ardından şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler, tekbir getirirken "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" sloganlarıyla teröre lanet okudu.

Yurt Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, şehit Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere ise acil şifalar temennisinde bulunuldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Akkanat Konya Terör Yerel Haberler

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