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Konya'da Yıkılan Apartmandan Kurtarılan Amca ve Yeğen 7 Saat Sonra Hayata Döndü

Konya'da Yıkılan Apartmandan Kurtarılan Amca ve Yeğen 7 Saat Sonra Hayata Döndü
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Konya'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan amca ve yeğeni, arama kurtarma ekipleri tarafından 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Kurtarılanlar, yardıma gelen ekiplerine teşekkür etti.

Konya'da 4 katlı binanın enkazından sağ kurtarılan amca ve yeğen 7 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldıkları anları anlattı. Beş saat sonra enkazdan çıkartılan Halid El Cedan, "Bize yardım eden ekiplere çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın zemin katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Bunun üzerine balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basarak, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı ve apartman kısa süre sonra da çöktü.

Binanın birinci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden 24 yaşındaki Muhammed Cedan ve 55 yaşındaki amcası Halid El Cedan, kuzeni 23 yaşındaki Ahmet Muhammed Cedan ise 7 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ kurtarıldı. 7 ay önce evlenip Türkiye'de kalan Muhammed Cedan'ın kuzeni Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa'nın (18) ise cenazelerine ulaşıldı.

Enkazdan kurtarılan Muhammed Cedan, "Bina yıkılmadan önce merdivenlerden eve çıkıyordum, yıkıldı ben de toprak altında kaldım. Yıkım sonrası kendi telefonumla amcaoğlunu aradım görüştük. 7 saat boyunca sadece dua ettim, başka bir şey yapmadım. 7 saat sonra ekipleri görünce kendime geldim" dedi.

Beş saat sonra enkazdan çıkartılan Halid El Cedan da, "Benim yeğenlerim sabah işe giderler akşam dönerler. Böyle bir olay olacağından haberimiz yoktu. Akşam eve geldik yemek yaptık, aynı şekilde oturduk. Sonra komşuları duyduk dışarıya çıkmaya başladılar. Evin içerisinde 12 kişi yaşıyorduk. İlk önce çocukları çıkarttık. Daha sonra büyükleri çıkarttık. Yeğenim eşi ile birlikte onları da çağırdık hazırlanmaya başladılar. Çocukları aldık çıktık. Tekrar çocukları almak için girdiğimizde bina düştü. Ben Türkiye'ye geleli 1 yıl oldu. Benim akrabalarım buraya geleli 8-10 yıl oldu. Onların kazançları ise hepsi enkazın altında kaldı. Suriye'den savaştan kaçtığı gibi nasıl parasız geldilerse öyle kaldılar. Bize yardım eden ekiplere çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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