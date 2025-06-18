Konya'da Yaralı Leylek Bulundu

Konya'da Yaralı Leylek Bulundu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca tarlasında yaralı leylek bulundu. Mehmet Yıldırımel, leyleğin tedavisi için gerekli kurumlara haber verdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca tarlasında bulunan yaralı leylek tedavisi için ekiplere teslim edildi.

İlçeye bağlı Kesmez Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yıldırımel, yonca tarlasında çalışırken hareketsiz halde yatan leyleği fark etti. Yaklaştığında leyleğin ayaklarının kırık ve kanadının yaralı olduğunu gören Yıldırımel, leyleği aracına alarak güvenli bir alana taşıdı. İlk olarak su vererek leyleğe destek olan Yıldırmel, ardından durumu ilgili kurumlara bildirerek tedavi süreci için harekete geçilmesini sağladı. Mehmet Yıldırımel, tarlada çalışırken yaralı leyleği bulduğunu, hareket edemediğini, ayaklarının kırık olduğunu belirterek, ilgili kurumlara haber vererek leylek için yardım istediğini anlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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