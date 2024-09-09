Üye Girişi
Haberler

Konya'da Üzüm Bağlarında Hasat Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat devam ediyor. Üzümler, elle toplandıktan sonra makine yardımıyla ezilerek şıra haline getiriliyor ve odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline dönüştürülüyor.

Konya'da bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat devam ediyor. Bağda tek tek elle toplanan üzümler, yıkandıktan sonra makine yardımıyla ezilmesinin ardından çıkartılan şıra yaklaşık 8 saat odun ateşinde kaynatıldıktan sonra pekmez haline geliyor.

Türkiye genelinde 4 milyon 100 bin tonluk bir üzüm üretim kapasitesi bulunuyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da özellikle son yıllarda artan üzüm üretim kapasitesi ise yaklaşık 100 bin ton civarında gerçekleşiyor. Konyalı vatandaşların bahar aylarında budama işlemi ile başlayan üzüm mesaisi, Eylül ayında bağ bozumu ile devam ediyor. Merkez Meram ilçesinde oluşturduğu bağında çocuklarıyla birlikte çalışan 78 yaşındaki Duran Avcu, asmalardan üzüm salkımlarını tek tek elle topluyor. Ardından üzüm salkımları detaylı şekilde yıkanarak üzüm ezme makinasından geçirilerek şıra çıkartılıyor. Pekmez için hazırlanan şıra daha sonra odun ateşinde yaklaşık 8 saat kaynatılıyor.

"Herhangi bir katkı maddesi girmiyor, tertemiz kendimize ve çevremize hazırlıyoruz"

Babasından kalan bağları çoğaltarak üzüm üretimine devam eden Duran Avcu, "Biz bu üzümlerin ağaçlarını buduyoruz daha sonra üzümlerimiz oluyor. Üzümlerimiz olduktan sonra çocuklarımla beraber topluyoruz. Eskiden toplanan üzümler ayakla ezilirdi. Şimdi bunun kolayı çıktı, ezme makinası var. Onunla beraber tertemiz organik olarak üzümlerimizi eziyoruz. Çocuklarla beraber uğraşıyoruz. Organik olması bizim için çok iyi oluyor, temiz oluyor. Bu zor bir iş aslında. Bunları topluyoruz, yıkıyoruz daha sonra makineden geçirip içerisine herhangi bir katkı maddesi girmiyor, tertemiz kendimize ve çevremize hazırlıyoruz" dedi.

"Eskiden çuvallara doldurup üzümlerin suyu iyice çıkana kadar çiğnerdik"

Makine sistemine geçmeden önce üzümlerin şırasının çıkarılması işleminin zorluklarını anlatan Duran Avcu, "Eskiden çuvallara doldurup o üzümlerin suyu iyice çıkana kadar çiğnerdik. Daha sonra sıkıştırıp şırası akıyordu. Şimdi burada makinede kolay oluyor. Hem de gerçekten böyle daha temiz ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Makine kendisi sıkıştırıp kendisi suyunu çıkartıyor, elle bir müdahale olmuyor. Kova ile toplanan üzümler bu makineden geçirilip daha sonra odun ateşinde hazırladığımız kazanlara geçiyor. Burada pekmezin özleşmesi için toprağa çalma dediğimiz mayalama işleminden geçer. Onu da yaptıktan sonra tekrar ikinci kazanlara geçer, gece saatlerine kadar kaynatırız. Sonrasında ise pekmezimiz kıvama gelir. Bu şekilde katkısız, kaliteli bir pekmez oluyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güncel Tarım Yerel konya

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

Jandarmadan gece yarısı dikkat çeken hamle

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Oğlunun doğduğu gün şehit düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor? Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- İzlanda maçı şifresiz mi? Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti? İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluş hikayesi nedir? Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Ankara su kesintisi sorgulama! 9 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? ASKİ su kesintisi nereden öğrenilir? Okullarda telefon yasak mı, lisede telefon yasak mı? Okula telefon getirmek yasak mı 2024? Narin, amca Salim Güran'ın kızı mıydı? Narin'in ailesi kim?
title