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Konya'da üreticilere budama kursu sonunda hibe budama makası verildi

Konya'da üreticilere budama kursu sonunda hibe budama makası verildi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen budama kursuna katılan üreticilere kurs sonunda hibe budama makasıyla ödül verildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olarak gerçekleştirilen budama kursuna katılan üreticiler kurs sonunda hibe budama makasıyla ödüllendirildi.

Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda kursu tamamlayan üreticilere yüzde yüz hibeli şarjlı budama makasları ve budama kursu sertifikaları teslim edildi. Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş yaptığı açıklamada, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında bölge üreticilerimize bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak desteklemeler veriliyor. Bugün burada Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde budama eğitimi verilen çiftçilere yüzde yüz hibeli şarjlı budama makasları ve budama kursu sertifikaları Kaymakamımız Atilla Mete tarafından teslim edilmiştir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İleriki günlerde de özellikle dar gelirli ve budama işini meslek olarak yapan ve geçimini sağlamaya çalışan üreticilerimizin emeklerini kolaylaştırmak için daha profesyonel budama makasları hibesinde de bulunacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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