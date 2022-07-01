Konya'da Şizofreni Hastası Müslüm Davulcu, Polis Tarafından Vuruldu

TANER ÖZAY

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, şizofreni hastası Müslüm Davulcu (36), mahallede çıkan kavga üzerine çağrılan polisler tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna beş mermi isabet eden Davulcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Davulcu'nun, polise bıçak çektiği için etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Baba Haydar Davulcu ise " Oğlum, polislerden tuvalete saklanmıştı. Oğlumu gelip tuvaletten çıkarttılar ve beş el ateş ettiler. Ben, polislere, 'Vurmayın, ben onu sakinleştir, size ifade verdiririm' dedim ama dinlemediler. Çocuk içeri kaçarken olduğu yerde ateş ettiler" dedi.

Edinilen bilgilere göre; olay, dün akşam saat 23: 30 sıralarında Selçuklu'nun Esenler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre; şizofreni hastası olan Müslüm Davulcu ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm Davulcu, evine saklandı. Bunun üzerine Davulcu'nun ailesi, emniyeti arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evinin tuvaletine saklanan Davulcu'yu saklandığı yerden çıkarmaya çalıştı. Saklandığı yerden çıkarılan Müslüm Davulcu, polisin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Müslüm Davulcu, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Müslüm Davulcu'nun ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Baba Haydar Davulcu, oğlunun ölümüyle sonuçlanan olayı şöyle anlattı:

"ÇOCUK İÇERİ KAÇARKEN OLDUĞU YERDE ATEŞ ETTİLER"

"Akşam oğlum kavga yapıyordu. Bunun üzerine polisi çağırdık. Oğlum da polislerden tuvalete saklanmıştı. Oğlumu gelip tuvaletten çıkarttılar ve beş el ateş ettiler. Oğlum şizofreni hastası. Ben, polislere, 'Vurmayın, ben onu sakinleştir, size ifade verdiririm' dedim ama dinlemediler. Çocuk da içeri kaçarken olduğu yerde ateş ettiler. Oğlumun göğsüne, karnına ve ayaklarına olmak üzere beş kurşun isabet etti. Oğlum vurulduktan yarım saat sonra ambulans geldi. Bunun peşini bırakmayacağız ve suç duyurusunda bulunacağız. Çocuğumun uyuşturucu bağımlısı olduğu için emniyetten yardım istediğimiz de yalan. Çocuğumun kimseye bir zararı olmadı. O, kuşun bile kanadını incitmez."

"AMERİKA'YA DÖNDÜK"

Müslüm Davulcu'nun bir başka yakını ise "Amerika'ya döndük. Amerika'da polisler sivilleri vuruyor, Türkiye'yi de bu hale getirdi bu devlet. Polise bu yetki verilmez" diye konuştu.

KONYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: POLİSE BIÇAK ÇEKMESİ ÜZERİNE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada; Müslüm Davulcu'nun mahallede hırsızlık yaparken mahalleliler tarafından fark edildiği, kendisini durdurmak isteyen vatandaşlara bıçakla saldırdığı belirtildi. Müslüm Davulcu'nun saklandığı yerden çıkarken polise bıçak çekmesi üzerine etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Davulcu'nun hırsızlık, uyuşturucu ve daha birçok suçtan 38 adet suç kaydı olduğu bildirildi.

ANKA / Yerel