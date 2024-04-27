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Konya'da Simitçi Teyze: 17 Yıldır Simit Satarak Geçim Sağlıyor

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Konya'da eşi işe girince simit tezgahının başına geçen Elife Öztürk, 17 yıldır her gün sabah erken saatlerde simit satarak evinin geçimine katkı sağlıyor. Ücretsiz simit dağıtarak çocukların okula aç gitmemesini sağlayan Öztürk, müşterilerinin sevgisini kazanmış durumda.

Konya'da eşi işe girince simit tezgahının başına geçen ve müşterilerinin 'Simitçi Teyzesi' olan Elife Öztürk, 17 yıldır her gün sabah erken saatlerde tezgahında simit satarak evinin geçimine katkı sağlıyor.

Konya'da 17 yıldır açtığı simit tezgahıyla evinin geçimine katkı sağlayan Elife Öztürk, yıllardır müşterilerini güler yüzüyle karşılıyor. Üç çocuk annesi 63 yaşındaki Elife Öztürk, daha önce simit tezgahında satış yapan eşinin işe başlaması nedeniyle Beşyol Kavşağında bulunan simit tezgahını 17 yıl önce devraldı. İşini, soğuk sıcak demeden bir gün bile aksatmayan Öztürk, eşinin şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olduğunu, kendisinin de romatizma rahatsızlığının bulunduğunu söyledi. Elife Öztürk, her gün sabahın erken saatlerinde tezgahında simit satarak evinin geçimine katkı sağlarken, müşterilerinin 'Simitçi Teyzesi' oldu. Parası olmayan çocuklardan da okula aç gitmesinler diye ücret almayan Elife Öztürk, 17 senedir bu tezgahta simit sattığını söyledi.

"17 senedir bu tezgahta simit satıyorum"

Yıllardır simitçilik yapan 3 çocuk annesi Elife Öztürk, Konya'ya 1998 yılında Kadınhanı ilçesinden geldiklerini anlatarak, "Eşim burada tezgahta çalışıyordu. Güvenlik sertifikası alınca, orası bizim ekmek teknemiz ben çalıştırayım, hiç olmazsa sen yine işsiz kalırsan tezgahın başına geçersin dedim. 17 senedir bu tezgahta kış ayında da yaz ayında da simit satıyorum" dedi.

"Tek isteğim tezgahımın etrafını soğuktan korunacak şekilde yaptırmak"

İşini severek yaptığını, kış aylarında biraz zorlandığını anlatan Elife Öztürk, "Çalışıyorum ama kışın az zorlanıyorum. Soğuk gerçekten zor oluyor. Ayaklarım üşüyor, romatizma oldu. Yaş ilerledi, yaş ilerleyince kolay değil soğukta çalışmak ama yapacak bir şey yok. Eşim emekli oldu ama düşük maaştan alıyor. Ben ömrüm yettiğince ekmeğimizi nasıl olsa kazanıyorum. Tek isteğim tezgahımın etrafının soğuktan korunacak şekilde yaptırılması" şeklinde konuştu.

Simitçi Elife Öztürk'ün müşterileri ise kendisinden memnun olduklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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