Konya'da Orman Muhafaza Memurlarına Silah Eğitimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan orman muhafaza memurlarına silah kullanımı ve bakımında uyulması gereken usul ve esaslar konularında eğitim semineri verildi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde ormanlık alanların kanun dışı müdahalelerden korunmasında görev yapan personele yönelik eğitim düzenlendi. Seminerde Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurumda görevli orman personeline silah kullanımı ve bakımında uyulması gereken usul ve esaslar konuları anlatıldı. Eğitim programına kurumda görev yapan işletme şeflerinin yanı sıra orman muhafaza memurları da katıldı. Orman muhafaza memurları ve işletme şefleri atış poligonunda atış eğitimi de aldı. - KONYA