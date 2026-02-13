Konya'da 2. Dönem okul servis ücretleri açıklandı

Konya'da 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2. dönemi okul servis ücretleri açıklandı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılının 2. dönemi için uygulanacak okul servis ücretlerinde yüzde 10 oranında düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Karabacak, en kısa mesafe için yıllık (0-3 km) ücretin 23 bin 100 TL, en uzun mesafe için ise (0-20 km) 31 bin 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Muharrem Karabacak açıklamasında, "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılının 2. dönemi için taşıma ücretleri; geçen zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, personel ücretleri, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artışlar dikkate alınarak yıllık olarak belirlenmiştir. Buna göre; 0-3 km'ye kadar 23 bin 100 TL, 0-6 km'ye kadar 26 bin 400 TL, 0-12 km'ye kadar 29 bin 50 TL, 0-20 km'ye kadar 31 bin 20 TL olarak uygulanacaktır. Rehber personel bulundurulması zorunlu olan ilkokul ve ortaokul servis araçlarında, taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başına yıllık rehber personel ücreti 7 bin TL olarak düzenlenmiştir. Belirlenen ücretler 9 taksitli olup, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. - KONYA