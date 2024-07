Konya'da Nostaljik At Arabasıyla Gezinti

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Kavur, süsleme yapıp koltuk yerleştirdiği nostaljik at arabasıyla 35 yıldır sünnet çocukları, gelin damat ve turistleri gezdiriyor.

Kulu ilçesinde at arabasıyla gelin, damat, sünnet çocukları ve turistleri gezdiren 60 yaşındaki Ali Kavur, 35 yıldır işini aşkla devam ettiriyor. Son yıllarda ilçede tek kalan Ali Kavur'un at arabası, çevre ilçelerden de talep ediliyor. Kavur'un üzerine koltuk yerleştirdiği ve süslediği nostaljik at arabası dikkat çekiyor, görenlerin ilgi odağı oluyor. Mesleğini sürdürdüğünü anlatan Ali Kavur, ilçede eskiden yapılan sünnet ve gelin gezdirme araçlarını unutturmayarak devam ettiriyor. Çocuklar da at arabası ile gezmenin keyifli olduğunu belirtiyor.

"Gelin gezdiriyorum, sünnet çocukları gezdiriyorum, turistler çokça fotoğrafını çekiyor"

Çocuklarını sünnet ettireceklerin, evlendireceklerin otomobiller yerine nostaljik at arabasını da tercih ettiklerini ifade eden Ali Kavur, "Herkes ilgi duyuyor. Çocuklar için, turistler için bırakamıyorum. Gelinleri gezdiriyorum, sünnet çocuklarını gezdiriyorum, turistleri gezdiriyorum. Çokça fotoğrafını çekiyorlar, biniyorlar, dolaşıyorlar, beğeniyorlar. Hem maddi hem manevi paralı da parasız da gezdiriyorum, gönülleri eğliyorum. Başka yapacağım bir şey yok. İlçede bir tek ben kaldım" dedi.

Ali Kavuk, çevre mahalleler ve ilçelerden de sünnet ve düğünler için talepler geldiğini, işleri sıraya koyduğunu elinden geldiğince hizmet verdiğini sözlerine ekledi. - KONYA