Konya'da Nakliyeci Esnafı : "Ev Geçindiremiyoruz, Buna Bir Dur Diyen Yok"

TANER ÖZAY

Konya'nın Ereğli ilçesinde selden dolayı kapanan yollarda incelemelerde bulunan CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal'ı gören nakliyeci esnafı gider kalemleri ve mazot fiyatlarından dert yandı. Nakliyeci esnafı, "Görüyorsunuz arkadaşlarımızın şikayetleri hep aynı, ev geçindiremiyoruz. Buna bir dur diyen yok" dedi.

CHP Ereğli İlçe Başkanı'nın dinlediği nakliyeci esnafı, "Mazotun düşmesi lazım. Mazot, lastik, ve parça fiyatları, çok yüksek. Kazancımız çok az. Her şeyi kartla aktarıp devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAKSİMİ SATTIM, BORUCUMU ÖDEDİM"

CHP Ereğli İlçe Başkanı Gönülal'ın, borcu borçla kapatmak nereye kadar devam edecek? sorusu üzerine nakliyeci esnafı, "İşte sonra da arabaları satacağız. Mesela ufak bir taksim vardı, sattım. Borcumu kapattım" cevabını verdi. Başka bir nakliyeci esnafı ise şunları söyledi:

"Ben geçen sene, İstanbul-Adana çalışıyordum. Mesleğimin 42. senesindeyim. Geçen sene ben 3 bin 200 liraya Ankara-Adana çalışırken, o para ile çok rahat gidip geliyordum. Şimdi 14 bin lira para ile gidip geliyorum. 14 bin lira param olmasa ben gidemiyorum. Ben ev geçindiriyorum. Ben çoluk çocuk okutuyorum. Şu şartlar altında biz para kazanamıyoruz. Sanayiye gidemiyoruz, mazot pahalı. Görüyorsunuz arkadaşlarımızın şikayetleri hep aynı, ev geçindiremiyoruz. Buna bir dur diyen yok. Mazot nedir? 10 lira, 20 lira yap dursun. Benim bugün cebimde 1000 lira cebimde harçlığım varken bir gün sonra bu 800 liraya düşüyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Sanayisi, lastiği çoğu zaman sıkıntılarla gidip geliyoruz."

ANKA / Yerel