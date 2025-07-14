Konya'da Motosiklet Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Konya'da Motosiklet Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Selçuklu Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte motosikletler sergilendi. Güvenli sürüş ve ekipman kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Konya'da motosiklet farkındalık etkinliği düzenledi.

Selçuklu Motosiklet Kulübü (SMK) tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, motosikletler sergilendi. Etkinlikte, sergilenen motosikletlerin tanıtımı yapıldı, ileri sürüş teknikleri eğitmenleri tarafından güvenli sürüş ve ekipman kullanımının önemi hakkında bilgiler verildi. Selçuklu Motosiklet Kulübü Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Motosiklet Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mert Mıhoğlu, kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini, amaçlarının gençlere güvenli sürüşün önemini anlatmak olduğunu söyledi.

SMK'nın kurucu üyelerinden Mustafa Mutlu da motosiklet kullanıcılarına yönelik toplumda oluşan olumsuz algıyı değiştirmek istediklerini belirterek, "Gençlerin çoğu bilinçsiz. Biz temel ve ileri sürüş eğitimleriyle bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Motosiklet kültürünü doğru bir şekilde tanıtmak bizim önceliğimiz" dedi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Metin Çal ise, etkinliğin temel amacının halkı motosiklet kullanımı hakkında bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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