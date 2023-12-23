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Konya'da Meczuplara Yemek İkramı

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Konya'da Mehmet Ulupolat, kendisine ulaştırılan hayırlardan yaptığı yemekleri meczuplara ikram ediyor ve onlara diş kirası da dağıtıyor. Meczuplar ve hayır sahipleri dua ediyor.

Konya'da kendisine ulaştırılan hayırlardan lokantasında yemek hazırlayan Mehmet Ulupolat, meczupları davet ederek hazırladığı yemekleri ikram ediyor. Yemeğin ardından yemek yiyenlere diş kirası da dağıtılırken, hayır sahipleri ve Ulupolat meczupların hayır duasını alıyor.

Konya Kapı Camisi'nin yanında bulunan dededen kalma dükkanda kahvaltı salonu işleten Mehmet Ulupolat (65), Kapı Camisi'nin gülleri olarak tanımladığı meczuplar ile hayırseverler arasında köprü oluyor. Kendisine ulaştırılan hayırlardan dükkanında yemek hazırlayan Mehmet Ulupolat, akşam saatlerinde Kapı Cami civarında bulunan meczupları davet ederek hazırladığı yemekleri ikram ediyor. Ulupolat, yemek ikramını haftada ya da 15 günde bir genellikle cuma günleri akşam namazından sonra yapıyor. Meczupların hayır dualarını alan Ulupolat, onlara 'diş kirası' da veriyor. Yemekler yendikten sonra Kapı Camisi imamı tarafından hayır sahibi vatandaşa dua ediliyor, Kapı Camisi'nin gülleri de hep birlikte dua edip, amin diyor.

"Kapı Camisi'nin güllerine yemek veriyoruz"

Kapı Camisi'nin yanında dedesinden kalma dükkanda kahvaltı salonu işleten 3 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Ulupolat, "Kapı Camisi'nin güllerine yemek vermekteyiz. Kebap yaptık, pirinç pilavı pişirdik, ekmek kadayıfı verdik. Yiyorlar, diş kiralarını verdik. Bunu dostumuzun biri yaptı. Biz de hizmetini yapıyoruz. Bu yemekler haftada bir olur, 15 günde bir olur, muhakkak olur. Hayır yapmak isteyen bu arkadaşlar Kapı Camisi'nin atındaki dükkandan beni bulabilirler. Dededen toruna kalma bir dükkan, 100 senedir bu dükkandayız" dedi.

"15 bin masraf eder ama ertesi gün cebine 150-200 bin girer"

Bu yemeği yaparken çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Ulupolat, "Bu yemek çok güzel oluyor. Bu adamlarla ilgilenmem benim çok hoşuma gidiyor. Camimizin imamları da var, hocalarımız da var. Herkes var yani. Hiç belli olmaz bu işler, adam bir kuzu yedirir 15 bin masraf eder ama ertesi gün cebine 150-200 bin girer. Bu böyledir yani" şeklinde konuştu.

Akşam yemeğine gelen meczuplar ise yemeği çok beğendiklerini, yemeği veren vatandaşa dua ettiklerini ifade etti. Meczuplar yemeklerini yedikten sonra lokantadan ayrıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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