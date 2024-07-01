Konya'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Konya'nın Meram ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Merkez Meram ilçesinde bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusunda kedi miyavlama sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurduğu makaralı sistem üzerine kuyuya inen itfaiye eri yavru kediyi kuyudan çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yavru kedi daha sonra veteriner hekimliğine teslim edildi. - KONYA