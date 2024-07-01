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Konya'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Konya'nın Meram ilçesinde bir kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kuyuya inerek kediyi çıkarttı. Yavru kedi daha sonra veteriner hekimliğine teslim edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Merkez Meram ilçesinde bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusunda kedi miyavlama sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurduğu makaralı sistem üzerine kuyuya inen itfaiye eri yavru kediyi kuyudan çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yavru kedi daha sonra veteriner hekimliğine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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