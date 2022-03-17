Konya'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Konya'nın Ereğli ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Ulvi Ergenci son yolculuğuna uğurlandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Ulvi Ergenci son yolculuğuna uğurlandı.
Ereğlili Kore gazisi Ali Ulvi Ergenci, bir süredir bulunan rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Gazi Ali Ulvi Ergenci için öğlen namazı sonrası Ereğli Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Ulvi Ergenci cenazesi Üçgöz Mezarlığına dualarla defnedildi.
Cenazeye Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA