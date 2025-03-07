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Konya'da Kedi ile Dronun Komik Mücadelesi

Konya'da Kedi ile Dronun Komik Mücadelesi
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Konya'da bir sokak kedisi, hobi amaçlı kullanılan bir drona ilginç bir şekilde tepki verdi. Öncelikle dronu tanımaya çalışan kedi, daha sonra korkarak kaçmaya başladı; ancak merakı galip gelince dronun yanına geri dönerek mücadele etmeye çalıştı. Bu komik anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Konya'da bir sokak kedisinin dron ile mücadelesi ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Konya'da hobi amaçlı kullanılan dronu fark eden kedi, önce cihazı tanımaya çalışırken daha sonra cihazın çalışması üzere tedirgin olup kaçmaya başladı. Ancak merakı korkusuna baskın gelen kedi, cihazın yanına geri gelerek zaman zaman pati atarak dron meydan okumaya çalıştı. Kedinin hem korkup hem de saldırmaya çalıştığı anlar izleyenleri gülümsetirken, çevredeki vatandaşlar bu komik anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görerek kısa sürede yayıldı. Kedinin drona karşı gösterdiği refleksler, izleyenlerden beğeni toplarken, bazı kullanıcılar "Kedi, gökyüzündeki rakibini tanımaya çalışıyor" yorumunda bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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