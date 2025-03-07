Konya'da Kedi ile Dronun Komik Mücadelesi

Konya'da bir sokak kedisinin dron ile mücadelesi ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Konya'da hobi amaçlı kullanılan dronu fark eden kedi, önce cihazı tanımaya çalışırken daha sonra cihazın çalışması üzere tedirgin olup kaçmaya başladı. Ancak merakı korkusuna baskın gelen kedi, cihazın yanına geri gelerek zaman zaman pati atarak dron meydan okumaya çalıştı. Kedinin hem korkup hem de saldırmaya çalıştığı anlar izleyenleri gülümsetirken, çevredeki vatandaşlar bu komik anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görerek kısa sürede yayıldı. Kedinin drona karşı gösterdiği refleksler, izleyenlerden beğeni toplarken, bazı kullanıcılar "Kedi, gökyüzündeki rakibini tanımaya çalışıyor" yorumunda bulundu. - KONYA