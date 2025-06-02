Konya'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Kampanyada 5 gün içerisinde 297 ünite kan alımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Konya Kızılay ekibi tarafından düzenlenen kampanyada, 297 ünite kan alımı yapıldı. Vatandaşlar kan vermek için gerekli formları doldurarak sağlık kontrolünden geçti, ardından kan verdi. Kan vermenin hem sağlık hem de toplumsal dayanışma adına önemli olduğunu ifade eden kan bağışçısı Talha Zorlu, "Kan sürekli bir ihtiyaç. Bu nedenle kan bağışı yapmak büyük önem taşıyor. Bir ünite kan, üç hayat kurtarabiliyor. Belki de bu kanlar bize de lazım olacak. Sağlığım elverdiği sürece kan bağışına devam edeceğim. İnsanlarımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi. - KONYA