Konya'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Konya'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
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Karapınar ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 5 günde 297 ünite kan toplandı. Kızılay ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar sağlık kontrolünden geçerek kan bağışında bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Kampanyada 5 gün içerisinde 297 ünite kan alımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Konya Kızılay ekibi tarafından düzenlenen kampanyada, 297 ünite kan alımı yapıldı. Vatandaşlar kan vermek için gerekli formları doldurarak sağlık kontrolünden geçti, ardından kan verdi. Kan vermenin hem sağlık hem de toplumsal dayanışma adına önemli olduğunu ifade eden kan bağışçısı Talha Zorlu, "Kan sürekli bir ihtiyaç. Bu nedenle kan bağışı yapmak büyük önem taşıyor. Bir ünite kan, üç hayat kurtarabiliyor. Belki de bu kanlar bize de lazım olacak. Sağlığım elverdiği sürece kan bağışına devam edeceğim. İnsanlarımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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