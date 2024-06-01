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Konya'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 5 gün boyunca devam eden kampanyada 345 ünite kan alımı yapıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanında 5 gün devam eden kan bağışı kampanyasında eğitimciler ve din görevlilerinin aralarında bulunduğu vatandaşlar kan verdi. Konya Kızılay ekibinin kan alımı yaptığı kampanyada 5 gün boyunca 345 ünite kan alımı yapıldı. Vatandaşlar kan vermek için gerekli formları doldurarak sağlık kontrolünden geçti, ardından kan verdi.

Kampanyaya katılan Kızılay sürekli kan bağışçısı Oğuzhan Çağıran, "Hem sağlığım için hem de diğer insanlara yardım için kan bağışında bulunuyorum. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve kan bağışına davet ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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