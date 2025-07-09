Konya'da İtfaiye, Çatıda Mahsur Kalan Kediyi Kurtaramadı

Konya'da İtfaiye, Çatıda Mahsur Kalan Kediyi Kurtaramadı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, itfaiye ekipleri üç gündür çatıda mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için seferber oldu. Çatıda kedi sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen ekipler, kediyi bulmakta zorlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı boş bir binanın çatısından üç gündür kedi sesi duyduklarını belirten çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler, merdiven uzatarak binanın çatısına çıktı. Çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye görevlisini görünce kiremitlerin altına gizlenerek gözden kayboldu. Görevli, çatıdaki kediyi bulup aşağıya indirebilmek için uzun süre arama çalışması yaparken kediyi bulamadı. İtfaiye ekipleri çalışmanın ardından adresten ayrıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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