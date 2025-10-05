Konya'da Gazze İçin Kararlılık Yürüyüşü Düzenlendi

Konya'da, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Gazzelilere destek için ' Gazze İçin Kararlılık Yürüyüşü' düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından "Gazze için karalılık yürüyüşü" etkinliği düzenlendi. Kılıçarslan Meydanı'nda başlayan yürüyüş Mevlana Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Mevlana Meydanı'nda miting düzenlendi. Miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehitler için dua edilirken, ardından İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin sinevizyon gösterimi ve Sumud Filosu'ndan aktivist Emrah Ateş ile gemiden canlı bağlantı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Adı büyük devletlerin yapamadıklarını vicdan sahibi insanlar yaptı. 49 ülkeden insanın bir araya gelerek yüzlerce gönüllüyle Akdeniz'in sularında çıktıkları bu yolculuk kararlılıkla devam etti. Nerdeyse 20 yıldır devam eden kesintisiz ablukayı Gazze sınırına girerek ilk defa deldi ve Sumud Filosu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz dedi" ifadelerini kullandı. - KONYA