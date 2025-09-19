Konya'da Gaziler Günü kutlandı

Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi ve şehitlik ziyaret edildi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Konya'da tören düzenlendi. Anıt alanında gerçekleştirilen çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Tören konuşmalar ile son buldu. Daha sonra, heyet Konya Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada bulunan şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret eden protokol mensupları ve askeri erkan kabirlere karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle sohbet etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - KONYA