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Konya'da Gazetecilere İstatistik Okuryazarlığı Eğitimi

Konya'da Gazetecilere İstatistik Okuryazarlığı Eğitimi
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BİK ve TÜİK iş birliği ile Konya ve Karaman'daki gazetecilere 'İstatistik Okuryazarlığı ve Haberciliği' eğitimi verilecek. Eğitimler, katılımcıların istatistikleri doğru ve etkili şekilde kullanmalarını hedefliyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Konya ve Karaman illerindeki gazeteciler "İstatistik Okuryazarlığı ve Haberciliği" eğitimi alacak.

BİK Konya Müdürü Mehmet Feramuz Ayan ile TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, yerel medya çalışanlarının istatistik okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi, TÜİK veri ve istatistiklerine ulaşmaları, haber ve içerik üretiminde istatistikleri doğru ve etkili şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzaladı. Konya ve Karaman'daki yayınlarda görev yapan muhabir ve editörlerinin katılacağı eğitimlerin ilk oturumunda TÜİK Uzmanı Mehmet Ali Özgül tarafından veri ve istatistiklere nasıl ulaşılacağı uygulamalı olarak gösterilecek, veri ve istatistik bilgileri doğru anlama ve yorumlama ile haberleştirme süreçleri anlatılacak. İkinci oturumda ise Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Tiryaki, veri haberciliği üzerine akademik bir perspektif sunacak. Proje sonunda katılımcılara sertifika ve plaket takdim edilecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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