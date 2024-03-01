Konya'da Filistinlilere yapılan saldırılar protesto edildi

Konya'da, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden 112 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 112 kişinin hayatını kaybetmesi 760 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıları Konya'da protesto edildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mevlana Meydanı'nda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabı cenaze namazının ardından basın açıklaması yaparak İsrail'in saldırılarını kınayan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Bu gün, katil İsrail işgal ordusunun çocuk, kadın, yaşlı gözetmeden sürdürdüğü soykırımın 147'inci günü. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra, insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. Katliamlarıyla açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkum ettiği Gazzeli kardeşlerimizi, dün yaptığı saldırı ile de gıda ve insani yardım kuyruğundayken katletti" dedi. - KONYA