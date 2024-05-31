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Konya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Konya'nın Kulu ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek, İsrail'in saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı ve İsrail lanetlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

İlçede sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek, İsrail'in saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi. Halime Hatun Kubbeli Camisi önünden başlayan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan vatandaşlar İsrail'i lanetledi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Filistin isimli şiir okundu. Filistin'de öldürülen çocukları temsilen bazı çocuklar yere yatarken, İsrail lanetlendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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