Konya'da Esnaf Gençten Renkli Kız İsteme Şovu

Konya'da Esnaf Gençten Renkli Kız İsteme Şovu
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Konya'da 21 yaşındaki esnaf Mehmet Emin Özarpa, kız istemeye giderken mahalleyi festival alanına çevirerek meşalelerle gösteri yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi gören etkinlik, mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Konya'da esnaf genç, mahalleyi festival alanına çevirerek kız istemeye gitti. Meşalelerle yapılan şov, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Konya'da yaşayan 21 yaşındaki esnaf Mehmet Emin Özarpa'nın kız istemeye giderken, kız arkadaşının evine giden sokak üzerinde meşalelerle yaptığı şov, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlgili yerlerden gerekli izinleri alarak organizasyonu yaptıklarını belirten Özarpa, "Kız arkadaşımla evlenmeye karar verdiğim ilk gün ona, 'seni istemeye geldiğim gün bütün Türkiye bizi konuşacak' demiştim ve istediğim gibi de oldu. Şu anda sosyal medya ikiye bölünmüş durumda, iyi yorum yapanlar da var, çok güzel olmuş diyenler de var ama biz ilgili yerlerden emniyet müdürlüğünden gerekli olan izinlerimizi aldık. Organizasyon bittikten sonra da bütün mahalleli bizi camdan izliyordu ve bizi alkışlayarak tebrik ettiler. Bu şekilde yani, kötü bir yorum yapan olmadı. Çevreye rahatsızlık verme gibi bir durumumuz olmadı. Organizasyon zaten videoda gözüktüğü gibi çok büyük bir organizasyon olabilir ama ortalama üç dakika falan sürdü" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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