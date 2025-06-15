Konya'da Drift Tartışması Kanlı Bitti: 1 Yaralı

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Konya'da otomobil sürücüsünün drift yapması sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Olay yerinde yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da drift tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

KONYA - Konya'da otomobil sürücüsünün mahalle arasında drift yapması sonucu çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Halide Hanım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. mahalle arasından 42 DM 001 plakalı otomobili ile drift yaptı. Sesleri duyan mahalleli duruma tepki gösterirken tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Z.A. bıçakla M.P.'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekipleri ile yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Yerel
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