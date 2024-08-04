Konya'da Çocuklar Eski Oyuncaklarını Satıyor

Konya'da çocuklar hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de hayalini kurdukları yeni oyuncaklara ulaşmak için eski oyuncaklarını satıyor.

Konya Melikşah Pazar Alanında kurulan 2. El Oyuncak Pazarına, 212 çocuk katılarak stant açtı. Çocuklar, eski oyuncuklarını stantlarına yerleştirerek müşterilerini bekleme başladı. Kimi çocuk oyuncak arabasını kimisi bez bebeklerini kimisi ise oyuncak yemek takımlarını getirdi. Yaşıtlarının stantlarını da gezen çocuklar, alışverişte takas yöntemini kullanarak beğendikleri oyuncakları kendi oyuncakları ile değiştirdi. Kazandıkları parayla ise çocuklar aile bütçesine katkı sağlamak ve hayal ettikleri yeni oyuncaklara ulaşmak istiyor.

"Çok güzel bir hissiyat"

Eski oyuncaklarını satmaya gelen Berat Ali Mercan (13), "Bugün annem, babam ve kız kardeşimle beraber bizim kullanmadığımız yani bizim yaşımızın geçtiği oyuncakları getirdik. Getirdiğimiz oyuncakları burada satmaya başladık. Sonra aklımıza geldi kitapları getirdik. Bizim kullanmadığımız eski kitaplarımızı burada satmaya başladık. Annem buraya kendi boncuklarını getirmişti, bileklik yapmak için. Bileklik yaparken de birkaç kız geldi, 'Bize bileklik yapıyor musunuz' dedi. Annem de 'gelin size bileklik yapalım' dedi ve isme özel bileklik yapmaya başladı. Bu çok güzel bir hissiyat. Ailemize katkıda bulunmak iyi bir şey" dedi.

Önceden oynadığı oyuncaklarını getirdiğini ve başkalarına satmak istediğini belirten Ebrar Köseoğlu (8), "Eşyaları satmaya geldik. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi" şeklinde konuştu.

Meryem Erva Bağcı (10) ise eski oyuncuklarını satarak yeni oyuncaklar almayı istediğini, bunun için geldiğini ifade ederek, "Oyuncak satmaya geldim. Birikim yapıyorum. Kendime bir scooter alacağım" diye konuştu. - KONYA