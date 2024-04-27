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Konya'da aracın motoruna giren yılan doğaya salındı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir aracın motoruna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı. İnşaat ustası R.K., aracının motor kısmına giren yılanı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu yılan çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde aracın motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası R.K., Ankara'ya bağlı Kızılırmak Mahallesi yakınlarında bir inşaatta çalıştığı sırada tesadüfen 1 metre 20 santim uzunluğundaki yılanın aracının motor kısmına girmekte olduğunu gördü. R.K., yılanı çıkartmak için hafif ticari aracının kaputunu açtı ancak bir türlü yılanı çıkaramadı. Bunun üzerine Kulu'da sanayiye giden R.K., tamirciden yılanı çıkarmak için yardım istedi ve araç lift yardımı ile kaldırıldı. Tamircinin de yılanı çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Tamirciye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yılan aracın motor kısmından çıkarılarak bir torba içerisine konuldu. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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