Üye Girişi
Haberler

Konya'da Antika Saat Tamirciliği Aşkla Sürdürülüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 50 yılı aşkın süredir antika saat tamirciliği yapan Mustafa Aksever ve Hüseyin Karayeli, işlerini büyük bir aşkla sürdürüyor. Saat tamirciliği mesleğine çırak olarak başlayan Aksever ve ortakları, yeni neslin bu mesleğe ilgisinin az olduğunu belirtiyor.

Konya'da 50 yılı aşkın süredir antika saat tamirciliği yapan Mustafa Aksever ve Hüseyin Karayeli, işlerini büyük bir aşkla sürdürüyor.

Antika saat tamirciliği mesleğine çırak olarak başlayan Mustafa Aksever, başladığı sırada kalfa olan ortağı Ahmet Sami Kalaycı ve hobi olarak ilgilenen üçüncü ortak olan Hüseyin Karayeli uzun yıllardır saat tamiri yapıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından sipariş alan ortaklar, mesleklerini büyük bir aşkla sürdürüyor. Dükkanda bulunan en yeni saatin 50 yıllık olduğunu belirten Mustafa Aksever, saat tamirciliğinin kendilerinden sonra biteceğini, çırak yetişmediğini, yeni neslin bu mesleğe ilgisinin az olduğunu söyledi. Mustafa Aksever, "Bu gidişle bizim arkamızdan yetişen olmaz, yenilerden yetişen yok" dedi.

"Biz antika ile uğraştığımız için hazır parça alıp takmıyoruz"

70 yaşında olan ve 50 yıldır bu mesleği yaptığını ifade eden Mustafa Aksever, "Babam çırak olarak verdi. O zaman küçüktük tabii, işe oradan başladık. Yan tarafımda oturan arkadaş o zaman kalfaydı. Kalfa çırak ilişkisi ile başladık. Saat tamiri zor tabii. Bizim yaptığımız işler zor. Biz antika ile uğraştığımız için hazır parça alıp takmıyoruz. Çoğunu biz elimizde kendimiz yapıyoruz. Ondan dolayı bize zor geliyor. Bazıları kolay al tak yapıyor da bizimki zor. Malzemenin bulunması zor. Çoğu malzeme yok. Çoğunu elde yapıyoruz. Saatlerin bozuklarını elde yapıyoruz ama parça bulursak kolay alıp takıyoruz" şeklinde konuştu.

Merak üzerine saat tamirciliğine başladığını belirten Hüseyin Karayeli de (60), "Hobi olarak yapıyorum. Asıl mesleğim bu değil, çiftçiyim. Usta, eniştem olur. Onun yanında yardım amaçlı başladım. Öyle devam ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

konya

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

Narin cinayetinin sırrını çözecek eşya! Uzmanlar her yerde onu arıyor

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti
Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Rakam netleşti, kredi kartı zorunlu hale geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? Resmi Gazete bugün (11 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 11 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? MÜGE ANLI CANLI YAYIN | Müge Anlı son bölüm neler oldu? 11 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki! Volarant düzeldi mi? Volarant'a neden girilmiyor? 11 Eylül Çarşamba Volarant düzelecek mi? Narin Güran cinayetinde battaniye detayı! Battaniye kime ait? Narin'in cesedini sardıkları battaniye kimin? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kim? MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları kim? 11 Eylül MasterChef gelişmeleri.. GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta dün hangi gelin kazandı, ne oldu? Taner Tolga Tarlacı neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı ne yaptı, ne oldu? MASTERCHEF FRAGMANI İZLE! 11 Eylül MasterChef'te Onur'a ne oldu? Onur yandı mı?
title