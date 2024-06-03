Konya'da Anısı Olan Cihazları Tamir Eden Usta

Konya'da gramofon, plak ve antika radyo tamircisi Orhan Ereler, anısı olan cihazların tamirini yapıyor. Eski zamanlarla günümüz arasında köprü görevi gören Ereler, anısı olan bir ürünü eski haline getirmenin mutluğunun onun için çok değerli olduğunu ifade etti.

Konya'da yaşayan Orhan Ereler (54), ilkokul yıllarında öğrendiği elektrikli cihazları tamir işini yaklaşık 30 yıldır devam ettiriyor. O yıllarda ustasından öğrendiği gramofon, plak ve antika radyo tamirini şimdilerde aynı hevesle devam ettiren Ereler, anısı olmayan cihazları tamir etmiyor. Ereler'in bir ürünü tamir etmesi için müşterinin ailesinden ya da hikayesinin olması gerekiyor. Gelen plak ve radyoların arızasını tespit eden Ereler daha sonrasında o arızayı tamir ediyor. Tamir olan cihazları restore de eden Erenler, sahiplerine teslim ederken duygusal anların da yaşandığını söyledi.

Mesleğe başlama sürecini anlatan Orhan Ereler, "Elektrikçi olarak mesleğe ilkokul 5. sınıfta başladım. Konya tabiri ile çekirdekten yetiştik. Çıraklık ve kalfalık dönemlerimiz geçti. Yeni nesil elektronikten başladık ama zamanında bu eski cihazları gördüğümüz için bir zaman sonra bu tarz ürünlerin de tamiratını yapan kimse kalmadığı için bu yola başladık. Plak dinleyen veya bu işe düşkün olan arkadaşlarımızın desteği ile eski nesil elektroniğe dönüş yaptık" dedi.

"Tamirimizin yüzde 80-85'i Türkiye genelinden geliyor"

İlk etapta Konya içinde tamirler yaptığını daha sonraki yıllarda ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden müşterilerin geldiğini ifade eden Ereler, "İlk etapta tamir olarak başladık. Konya içi veya başka yerlerden tamirlerimiz başladı. Sosyal medyadan da yaptığımız işi yayınlayınca tüm Türkiye görmeye başladı. Tamirimizin yüzde 80-85'i Türkiye genelinden geliyor. Tamir işinden sonra da cihaz satmaya başladık. Sonrasında da plak talebi oldu. Hem cihaz satışı yapıyoruz, aynı anda da tamirini yapıyoruz. Tamir işimiz çok yoğun. Ürünler eski olduğu için parça bulmakta zorlanıyoruz. Bunlar bayağı bir zaman alıyor. Bütün ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Radyoların eski olanlarını çalışıyoruz. Parçası eksik olanlarını buluyoruz. İç kasalarında sorun varsa restorasyon yapıyoruz. Ahşap, deri, metal olan ürünlerin tamamının bakımlarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ürünü müşteriye tamir edip verdiğimiz zaman müşterilerimiz ağlıyor"

Ereler, kendisinin ticaret için cihazların tamirinden daha çok anısı olan cihazların tamiri ile uğraştığını söyledi. Ereler, "Bazı insanlar bu işin ticaretini yapıyor. Bazı insanlarda ailelerinden kalan ürünleri oluyor. Onlar rahmetli olunca, çocukları buluyor. Ama ürünler yıllardır yatmakta olduğu için arızalı. Ailelerin anısına bize tamire getiriyorlar. Tamire gelen ürünlerde neden ticaret ile maneviyatı arıyoruz? Manevi değeri olan ürünlere insanlar değer veriyor. Bodrumdan çıkarıyor çalışmayan ürünlerini bize getiriyor. Biz yapıyoruz, yapıldıktan sonra insanlar bu ürünlerini en güzel şekilde yerine koyuyor. Gelip burada müşterilerin duygulandığı bile oluyor. Annesinin bir ürününü müşteriye tamir edip verdiğimiz zaman, müşterilerimiz ağlıyor. İşte bu durum bizi mutlu ediyor. O ürünü ayağa kaldırmak bizi mutlu ediyor. O tarz ürünlerin üzerine daha ağırlık veriyoruz" diye konuştu. - KONYA