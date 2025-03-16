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Konya'da 340 Çocuğa İftar Yemeği Verildi

Konya'da 340 Çocuğa İftar Yemeği Verildi
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Kulu ilçesinde yardımseverlerin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 8-14 yaş arasındaki 340 çocuk için iftar yemeği verildi. Etkinlikte oruçların dinimizdeki yeri ve iftarın mutluluğu vurgulandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yardımseverlerin katkılarıyla yapılan organizasyonda 8-14 yaş arası oruç tutan 340 çocuğa iftar yemeği verildi.

Dört minareli Yeşil Camii çok amaçlı salonunda Sinan Ekici'nin organizesi ve yardımseverlerin katkılarıyla düzenlenen iftar yemeği 8-14 yaş grubu arasındaki çocukları buluşturdu. Orucun dinimizdeki yeri, oruçlu iken iftarı beklemenin mutluluğu, orucun sağlığa faydaları anlatılırken, çocuklar da toplu iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Cami imam hatibinin yaptığı dualara hep bir ağızdan amin denilirken, iftar vakti ile çocuklar oruçlarını açtı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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