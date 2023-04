Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri, Anıt Alanında Atatürk anıtına çelenklerin koyulması ile başladı. Mevlana Kültür Merkezinde devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin halk oyunu gösterilerinin ardından şiirler okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da çeşitli sportif gösteriler gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın ilk çocuk bayramı olduğunun altını çizen Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Bu bayram gününde dünyanın her köşesinden akın akın gelen çocuklar kutlama etkinliklerine katılmakta, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün esasını anlamış aziz milletimizin misafiri olmaktadırlar. Bugün vatanımızın her yerinde milletimiz için çocuklarımızın masumiyetine yaraşır pek çok etkinliğin altına imza atılmaktadır. Zira çocuklarımıza yönelik atılan her güzel adım, geleceğe dair yapılan en güzel yatırımdır" dedi.

Kutlama programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Şakir Uslu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgenaral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA