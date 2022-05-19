Konya'da 19 Mayıs kutlamaları - Haberler

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Konya'da 19 Mayıs kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Konya'da 19 Mayıs kutlamaları

Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kültürpark'ta düzenlenen törene; Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin yaptı. Şahin, "19 Mayıs, milletle çıkılan yolda yine milletin egemenliğinde cumhuriyete atılmış bir adımın başlangıcıdır. Bir milletin yeniden dirilişine vesile olan aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olan bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu şanlı gün hem milli mücadelemizin silinmez bir hatırası hem de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en büyük ilham kaynağıdır" dedi.

Şahin'in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okurken, çeşitli spor branşlarında gösteriler düzenlendi. Program uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara hediye takdimi ile son buldu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Mayıs, Konya, Yerel, Haberler

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