Konya'da 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

Konya'da 15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyaret edildi.

Konya Şehitliğinde protokol mensupları, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program düzenlendi. Protokol mensupları ilk mensupları şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Kur'an-Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dua edildi.

Şehitlik ziyaret programına; Konya Valisi İbrahim Akın, protokol mensupları, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri katıldı. - KONYA