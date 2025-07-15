Konya'da 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

Konya'da 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı
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Konya'da 15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyaret edildi.

Konya'da 15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyaret edildi.

Konya Şehitliğinde protokol mensupları, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program düzenlendi. Protokol mensupları ilk mensupları şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Kur'an-Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dua edildi.

Şehitlik ziyaret programına; Konya Valisi İbrahim Akın, protokol mensupları, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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