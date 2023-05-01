Konya'da 1 Mayıs kutlamaları

Konya'da bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Konya'da bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Konya'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı düzenlenen yürüyüş programıyla kutlandı. Gruplar halinde gerçekleştirilen yürüyüş, Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başladı. Ellerinde pankartlar taşıyan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri çeşitli sloganlar atarak, Alaaddin Tepesi etrafında gerçekleştirdikleri yürüyüşü başlangıç noktalarında sona erdirdi. - KONYA