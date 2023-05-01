Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konya'da 1 Mayıs kutlamaları

Konya'da 1 Mayıs kutlamaları

Yerel Haberler

Konya'da bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Konya'da bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Konya'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı düzenlenen yürüyüş programıyla kutlandı. Gruplar halinde gerçekleştirilen yürüyüş, Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başladı. Ellerinde pankartlar taşıyan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri çeşitli sloganlar atarak, Alaaddin Tepesi etrafında gerçekleştirdikleri yürüyüşü başlangıç noktalarında sona erdirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi 1 Mayıs Konya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title