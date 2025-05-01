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Konya'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Konya'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Konya'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kalabalık, Kılıçarslan Meydanı'nda toplanarak yürüyüş yaptı ve eğlenceler düzenledi.

Konya'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı düzenlenen etkinliklere kutlandı.

Konya'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin mensuplarının Kılıçarslan Meydanında toplanmasıyla başladı. Meydanda toplanan kalabalık daha sonra pankart ve dövizlerle sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Alaaddin Bulvarını takip eden gruplar tekrar Kılıçarslan Meydanında yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşün ardından meydanda toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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