Konya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği Düzenlendi

Konya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevleri sakinleri için etkinlik düzenledi.

Konya Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla huzurevleri sakinleri için etkinlik düzenledi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, etkinlikle amaçlarının toplumun yaşlı ve gençlerinin bir arada olabilmesi olduğunu belirterek, "Bu bilincin geliştirilmesine yönelik düzenlediğimiz etkinliklerin yanında bu amaca uygun sivil girişimlere de üst düzey destek vermekteyiz" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Sizler bizim baş tacımızsınız. Malumunuz olduğu üzere Türk ve İslam kültüründe büyüklerimiz; sadece yaşça değil hikmet, ahlak ve tecrübeleriyle de toplumun öncüleridir. Aile ocağında sözü dinlenen, gençlere rehberlik eden daima sizlersiniz. 'Küçüğe sevgi, büyüğe hürmet' anlayışıyla şekillenen medeniyetimizde, sizin varlığınız, toplumumuzun birlik ve dirliğinin teminatıdır. Varlığınız bizim için güven, sözünüz nasihat ve tebessümünüz umut kaynağıdır. Bizlere düşen, sizlere gönülden refakat etmek ve gölgenizde filizlenen değerlerimizi geleceğe taşımaktır. Sizlerin sağlığı, huzuru ve mutluluğu, bizim en samimi duamızdır. Bu vesileyle, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününüzü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

Şiir okunması, müzik gösterisi ve yaşlılar tarafından oynanan tiyatro ile son bulan etkinliğe Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, huzurevleri sakinleri ve öğrenciler katıldı. - KONYA