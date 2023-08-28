Konvoy yapıp altgeçidi trafiğe kapatıp oyun oynadılar

Karabük'te, 3 şeritli yolu kapatarak ilerleyen ve aralarında okul servislerinin de bulunduğu düğün konvoyundaki araçlarından inen bir grup altgeçidi trafiği kapatarak müzik eşliğinde oyun oynadı.

Karabük'te, 3 şeritli yolu kapatarak ilerleyen ve aralarında okul servislerinin de bulunduğu düğün konvoyundaki araçlarından inen bir grup altgeçidi trafiği kapatarak müzik eşliğinde oyun oynadı. O anlar cep telefonu ve araç kamerasına yansıdı.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde servis minibüslerinin de olduğu düğün konvoyundaki araçların sürücüleri 3 şeridi kullanarak trafiği yavaşlattı. Arkalarından gelen araçların geçmesine kilometrelerce engel olan konvoy, altgeçitte durarak trafiği kapattı. Burada araçlarından inen bir grup müzik eşliğinde oyun oynadı. 2 kişinin belindeki tabancalar ise dikkat çekti. Bir süre devem eden eğlence sırasında uzun araç kuyruğu oluştu. Trafiktekiler korna çalarak tepki gösterirken, o anlar ise bir sürücünün araç kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı. - KARABÜK