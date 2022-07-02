Konutlarda yarım bırakılan işler vatandaşı zor durumda bırakıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konutlarda yarım bırakılan işler vatandaşı zor durumda bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Konutlarda yarım bırakılan işler vatandaşı zor durumda bırakıyor

Erzurum'da üretilen konutların çok büyük bir bölümü, ya alıcısının ya da kiracısının başına adeta bela oluyor.

Erzurum'da üretilen konutların çok büyük bir bölümü, ya alıcısının ya da kiracısının başına adeta bela oluyor. Yapılan konutlarda eksiklik aksaklıkların ardı arkası kesilmezken, süreç içerisinde müteahhitlere para saymak, mülkün yeni sahiplerine ise çile doldurmak düşüyor. Erzurum'da tüketici mahkemeleri de dahil olmak üzere tüketici hakem heyetlerine ulaştırılan şikayetlerin başında konut imalat hataları geliyor. Öyle ki, elektrik prizi olmayan banyolar, üzerine vestiyer montajı yapılan şalterler, kapalı havalandırmalar ve çalışmayan spotlar bile Erzurum'daki şikayetlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Vatandaşlar, Erzurum'daki müteahhitlerin neredeyse tamamına yakınının sırf para kazanma adına mağduriyet doğurduğunu dile getirerek, "Dünya adamların umurunda değil! Banyoda elektrik prizi unutmamak, bağlantısı olmayan duy anahtarları takmak, elektrik şalter sisteminin üzerine vestiyer monte etmek, iş bilmezlikten öte akılsızlıktır" diye konuştular.

Erzurum'dan başka yerde yok!

Özellikle Yıldızkent bölgesinde üretilen konutların estetikten yoksun olduğunun altını çizen vatandaşlar, "Bu müteahhitler iş yaptırırken ne ürettiklerini hiç mi merak etmiyorlar? Yüzbinlerce lira karşılığında satışa çıkardıkları ya da kiraladıkları dairelere hiç mi bakmıyorlar? Bu tür işler Erzurum'dan başka bir yerde olmuyor, üstelik hatalarını kabullenip, telafi yoluna da gitmiyorlar. Onların işi sadece para saymak, ev alanın ya da satanın çektiği çileyi hiç umursamıyorlar bile!" şeklinde konuştular.

Bunları denetleyen yok mu?

Erzurum'da yeni konut satın alan ya da kiralayan hemen herkesin benzer sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden vatandaşlar, "Bunları hiç mi denetleyen yok? Bunların işini hiç mi kontrol eden yok? Bu müteahhitlerin vatandaşı canından bezdirmesine neden göz yumuluyor? Şikayetler neden dikkate alınmıyor? Yani banyo içerisine elektrik prizi koymamak nasıl bir akılsızlığın, nasıl bir aymazlık ve utanmazlığın ürünüdür? Bunlar üç kuruşa mal ettikleri daireleri 10 kuruşa sattıkları gibi, beceriksizliklerini de kabullenip sahiplenmiyorlar. İşini düzgün yapan müteahhitler de, işte bu paragöz ve ahlaksız müteahhitlerin kurbanı oluyor" diye konuştular. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title