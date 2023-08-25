Kontrolsüz atık toplayıcılarına ortak denetim Zabıtalar kontrolsüz atık toplayıcılarına göz açtırmıyor Gaziantep'te kontrolsüz bir şekilde atık toplayıcı, el arabaları ve sepetli motorlar ile rastgele çöp konteynerlerini karıştıran daha çok yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Kontrolsüz atık toplayıcılarına ortak denetim

Zabıtalar kontrolsüz atık toplayıcılarına göz açtırmıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te kontrolsüz bir şekilde atık toplayıcı, el arabaları ve sepetli motorlar ile rastgele çöp konteynerlerini karıştıran daha çok yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil ilçe zabıtası, Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik polislerinden oluşturulan ekipler, Gaziantep genelinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Kontrolsüz şekilde atık toplayan, el arabaları ve sepetli motorlar ile rastgele çöp konteynerlerini karıştıran, her türlü atık ve hurda toplayan, kaldırımları işgal eden, karayollarını gelişigüzel kullanıp araç sürücülerinin kaza yapmasına sebebiyet veren, çoğu yabancı uyruklu şahısların araçlarına el konularak faaliyetleri sona erdirildi.

"Kontrollü geri dönüşüme katkı adına ortak çalışma başlatıldı"

Denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, "Kontrolsüz bir şekilde atık toplayan şahısların kayıt altına alınması ve kontrollü bir şekilde geri dönüşüme katkı sağlanması adına ortak çalışma başlatılmıştır. Atık toplayıcılığı Gaziantep çevreciler ve geri dönüşümcüler derneğine üye olma, emniyet tarafından gerekli güvenlik soruşturmasından geçme ve sıfır atık projesi çerçevesinde belirlenen standartlara uygun araçlar ile yapılmaktadır. Bu şartlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılarak araçlarına el konulmaktadır" diye konuştu.