Kontrollü minare yıkımı ilçeyi elektriksiz bıraktı

Giresun'un Bulancak ilçesinde eski bir camiinin minaresinin kontrollü yıkımı sırasında elektrik tellerini kopartan minare parçaları bölgenin bir süre elektriksiz kalmasına neden oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde eski bir camiinin minaresinin kontrollü yıkımı sırasında elektrik tellerini kopartan minare parçaları bölgenin bir süre elektriksiz kalmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi mahallesinde bulunan Fatih Camii'nde yerine yenisi yapılacağı için yıkım çalışmaları devam ediyordu. Önceki akşam saatlerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından vinç yardımıyla caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirilirken, kontrolden çıkan minare parçaları elektrik tellerini koparttı, camiinin yanında bulunan binaya da çarpan minare parçaları binanın dış cephesine kısmi olarak hasar verdi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, yaklaşık bir saat elektriksiz kalan bölgeye ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden elektrik verildi. - GİRESUN