Kontrolden Çıkan Tır Motosiklete Çarptı: Kadın Yaralandı

Kontrolden çıkan tır önce kaldırıma ardından motosiklete çarptı... O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır önce kaldırıma ardından motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Dinek Mahallesi Emirgan Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tır, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından yolun karşısına geçmek isteyen Raziye K'nın kullandığı 3 tekerli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Raziye K'ya ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş, "Kadın karşıdan karşıya geçmek için bekliyordu, tır şoförünün hızlı gelmesi sonucunda ilk yoldaki bordür taşlara sonra ise motosiklete çarptı. Biz burada ilk müdahaleyi yaptık" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.