Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü Bursa'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil, savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiye yaptıkları kontrol sonrasında hayatlarını kaybettiklerini belirledi. 2 kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Osmangazi Bursa 3. Sayfa Yerel Haberler

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