Kontrolden çıkan cip yan yattı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kontrol çıkarak yan yatarken sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsaları yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyreden B.U. yönetimindeki 68 BU 656 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.