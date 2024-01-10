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Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Cengiz K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çorum Alaca Trafik Kazaları Otomobil Yerel Güncel Haberler

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