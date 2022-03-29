ÜNYE, ORDU (İHA) - Kontrolden çıkan araç caddeyi birbirine kattı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıkan hafif ticari araç önce yoldan geçen minibüse, ardından kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinde seyir halinde ilerlemekte olan Kürşad T. idaresindeki 52 ES 161 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Yusuf M. İdaresindeki 52 S 2045 plakalı özel bir firmaya ait servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü önce kaldırımda bulunan çöp kovasına, ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol trafiğe kapatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından aracın çekici yardımıyla kaldırıldığı sırasında Akkuş-Niksar Caddesi bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçtan dökülen benzinin olası bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından itfaiye ve trafik ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediyeye bağlı personeller cadde üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Meydana gelen kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.